Доброволец из Кемеровской области с позывным Кузбасс десять дней притворялся мертвым и вышел из окружения ВСУ, рассказал сам военный RT.

Осенью боец и его сослуживцы попали в засаду противника в Курской области. Дроны-разведчики обнаружили их группу и атаковали, скидывая кассетные и минометные боеприпасы.

«Бог уберег, все товарищи на моих глазах погибли, а меня маленько в голову тряхнуло», — сказал штурмовик.

Сначала украинские военные прошли мимо, решив, что россиянин мертв. На второй день рядом с ним упала граната, но разрыва не было. Все десять дней боец ел шоколад и остатки сухпайков, которые сохранились в рюкзаках погибших сослуживцев, а жажду он утолял из лужи.

Кузбасс следил за перемещением бойцов ВСУ и ночью менял положение. Ему удалось найти рацию и пауэрбанк для ее подзарядки, и на девятые сутки он вышел на связь со своим подразделением. В итоге он вышел к своим, ему сразу же оказали медпомощь.

«Были мысли, что если обнаружат меня, то до последнего буду отстреливаться, умру, но в плен не пойду. Видите, как получилось. Значит, помирать мне еще рановато», – подчеркнул воин.

Медика с позывным Батя поразило, что Кузбасс шел в тонких резиновых ногах, но не отморозил ноги.