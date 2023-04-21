Не проспите удачу 22 апреля: народные приметы дня Вадима Ключника

День 22 апреля в народе прославился как День Вадима Ключника. Наши предки верили, что в этот день родниковая вода обладает магическими свойствами. Например, может вылечить любые болезни. С раннего утра в этот день нужно отправиться к роднику. Чем раньше придёшь к нему, чем лучше. Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам лучше прислушаться?
Что можно и что нельзя делать в день Вадима-ключника
Нельзя в этот день врать. Лжец и предатель в этот день получит серьёзное небесное наказание, а то и вовсе лишиться разума. Уделите этот день молитвам, тогда вы обретёте уверенность в своих силах. Забудьте в этот день о негативных мыслях, не завидуйте и не желайте никому зла. В противном случае можно заработать серьёзное заболевание.
22 апреля запрещено спать до полудня, иначе можно проспать удачу.
Остерегались наши предки в этот день подметать пол веником. В противном случае можно вымести здоровье и материальное благополучие.
Не разливайте в этот день воду – это сулит печали и неудачи. А если подобное случилось, соберите её белой чистой тканью. А затем дайте ей высохнуть на ветру.
Приметы 22 апреля
Если сильный ветер подул, скоро наступит тепло;
Если дождь пошёл, жди урожая зерновых;
Увидели грозовые облака – стоит уделить время своему домашнему скоту.
Прилетела стая птиц – это к солнечному лету;
Если в этот день рыба плескается в водоемах, значит, рыбакам следует уделить время рыбалке, ибо улов в этот день будет очень хорошим;
Воробьи начали строить гнезда на ветках деревьев – будет очень пасмурное, холодное и дождливое лето.
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