14 марта 2022 года в Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина выступил биограф Петра Семенова-Тян-Шанского Александр Богданов. Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский рожден рязанской землей, и в этом году мы отмечаем его 195-летний юбилей. Сотрудник липецкого Музея-усадьбы «Рязанка» Александр Богданов 15 лет занимается изучением творческого наследия великого подвижника, государственного деятеля и крупного ученого. В зале Есенинки была сплошная молодежь: студенты из РГУ, Политеха, Академии ФСИН России и колледжей Рязани. Личность великого географа очень многогранна и организаторы назвали лекцию «Неизвестный Семенов-Тян-Шанский». Ведь помимо географических открытий, есть еще большое количество заслуг на благо Отечества, за которые он получил даже орден Андрея Первозванного.

Сочувствие, сострадание, соучастие- главные слова, которые звучали о Петре Семенове, человеке с большой буквы, помощнике обездоленных и теснимых. И все свое колоссальное образование, полученное в детстве самостоятельным путем, а после при участии именитых учителей, Петр Петрович направил на воплощение реформы по отмене крепостного права. Это он считал главным делом своей жизни. А еще были открытия в науке и искусстве. Но, более всего, любовь к простым людям питала его чуткое сердце. Постоянная благотворительность делала его имя весомым среди влиятельных людей прошлого столетия. Так что, современные студенты Рязани -социологи, психологи, географы, слушая лекцию в Есенинке, нашли каждый свой интерес в необъятном творческом

мире Семенова-Тян-Шанского.

Лектор передал в дар библиотеке свои монографии и альбомы с видами усадеб «Рязанки» и «Гремячки», где родился и жил когда-то Петр Семенов. Сейчас эти дома стоят на территориях Рязанской и Липецкой областей, их разделяет всего 5 километров друг от друга. А также Александр Богданов вручил редкое издание мемуаров географа. Это собрание в 5-ти томах, которое вышло под редакцией самого липецкого историка.

«Пушкин русской географии» — так красиво называют нашего земляка Петра Семенова-Тян-Шанского, о жизни которого еще не все известно доподлинно, работа в архивах продолжает вестись, и очередная книга о его жизни скоро появится в библиотеках России, рассказывающая о подвиге жизни славного ученого, и молодежь узнает, с кого делать жизнь.