Названы женские имена, носительницы которых склонны к изменам

Астролог Артемий Никара перечислил женские имена, носительницы которых склонны к изменам. Его словам передаёт Пятый канал.

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Во-первых, часто неверны своим партнёрам бывают Анастасии. Женщины с этими именами очень непостоянны, они мечтают об идеальном принце на белом коне, и, не встретив его в очередной раз, быстро находят себе другую пару. Зачастую поиск нового избранника они начинают ещё до расставания.

Во-вторых, изменять своим партнёрам могут Ксении. Признавшись в любви своей второй половине, Ксения с лёгкостью может продолжить флиртовать с его друзьями и своими коллегами. По этой же причине не стоит отпускать Ксению развлекаться одну — вполне вероятно, что она вам изменит.

В-третьих, завести роман на стороне может Жанна. На первый взгляд, девушки с этим именем хрупкие и невинные, но в их душе горит настоящий огонь страсти. Когда Жанне станет скучно, она найдёт себе нового мужчину. При этом может не отказаться от того, с кем находится в отношениях сейчас.