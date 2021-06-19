Названы заболевания, при которых нельзя вакцинироваться Спутником V

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Руководитель института Гамалеи Александр Гинцбург перечислил заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V». Его словам приводит RT.

Вакцинация противопоказана пациентам с крапивницей, конъюнктивитом и любыми другими заболеваниями в острой форме. При этом людям с кардиопаталогией необходимо прививаться в первую очередь. Если они заразятс COVID-19, то сразу попадают в группу риска.

При этом астма и гепатит C не являются противопоказаниями для прививки. Также вакцинироваться можно лицам с онкологией в ремиссии. Главное условие здесь — отсутствие химиотерапии.

Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутником V» не влияет на развитие бесплодия.