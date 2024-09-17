Названы вакансии в Рязани с зарплатой более 150 тыс рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии Рязани и отобрал лучшие предложения сентября.
В целом по России лучшие предложения по зарплате для руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
В Рязани в топе лидеров рабочие специальности. Монтажник термопанелей, водитель категории Е могут рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей.
Также на хорошие зарплаты требуются инженер КИПиА, менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, заведующий производством.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Монтажник термопанелей
|от 150 000 руб.
|2
|Водитель (категория Е)
|от 150 000 руб.
|3
|Инженер КИПиА
|103 448 руб.
|4
|Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса
|от 102 000 руб.
|5
|Заведующий производством
|от 100 000 руб.