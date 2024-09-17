Вторник, 17 сентября, 2024

Названы вакансии в Рязани с зарплатой более 150 тыс рублей

Автор: Алексей Самохин

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Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии Рязани и отобрал лучшие предложения сентября.

В целом по России лучшие предложения по зарплате для руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Рязани в топе лидеров рабочие специальности. Монтажник термопанелей, водитель категории Е могут рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей.

Также на хорошие зарплаты требуются инженер КИПиА, менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, заведующий производством.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Монтажник термопанелейот 150 000 руб.
2Водитель (категория Е)от 150 000 руб.
3Инженер КИПиА103 448 руб.
4Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнесаот 102 000 руб.
5Заведующий производствомот 100 000 руб.

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