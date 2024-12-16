Названы сферы, в которых за год сильно выросли зарплаты в Рязанской области

В Рязанской области в 2024 году на высоком уровне оставалась гонка зарплат. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 60 тыс. рублей. За год прирост превысил 8 тысяч рублей.

Эксперты сервиса HH.ru отмечают: по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки еще более яркие. Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере автомобильного бизнеса (+56% или на 45 тыс. до 125 тыс. рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера административного персонала (+34% или на 13,7 тыс. рублей до 54,6 тыс.).

На третьем месте – сфера финансов и бухгалтерии, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 30% или 13,3 тыс. до 58,3 тыс. рублей. Работникам сферы маркетинга и рекламы нарастили возможный доход в вакансиях на 28% или до 64,4 тыс. рублей.

Другие сферы, где также заметно выросли зарплаты, перечислены в таблице: