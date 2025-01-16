В 2025 году, году Зеленой Деревянной Змеи, нас ожидают особенные моменты, уверяют специалисты. Один из них, астролог Лесли Хейл, выделила самые важные дни для каждого знака Зодиака. Об этом пишет Theday.ru.

Овен: 23 марта

Этот день подарит вам прилив энергии. Астрологи советуют направить её на улучшение романтических отношений и финансовое благополучие. Проведите время с новым знакомым, отправьтесь в романтическое путешествие с партнёром или займитесь курсом по финансовой грамотности.

Телец: 10 июня

Если вы ждёте повышения или откладываете личные дела на потом, пришло время действовать. Обсудите карьерные вопросы с начальством, рассмотрите возможность смены работы и начните разговор с коллегой, который вам интересен.

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Близнецы: 7 июня

В этот день вам будет подвластно почти всё! У вас есть полгода, чтобы подготовиться и использовать его с пользой. Может, стоит начать собственное дело или сыграть свадьбу с любимым человеком? Любая затея обещает быть успешной.

Рак: 11 августа

Отличный день для перемен в лучшую сторону. Начните с прогулки на свежем воздухе и завершите день значимым событием, например, покупкой недвижимости или встречей с любимым человеком. Озвучьте свои желания вселенной, и она поможет вам.

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Лев: 18 сентября

Если в этот день кто-то предложит вам кофе, не отказывайтесь — велика вероятность встретить свою вторую половинку. Кроме того, финансовые дела также сложатся удачно.

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Дева: 14 марта

Готовы к изменениям? Ожидайте их, и не переживайте заранее. Благодаря этим переменам, вы сможете выйти на новый уровень в романтических отношениях или, если ещё не нашли свою любовь, наконец-то встретить её.

Весы: 13 октября

В этот день не будет больших побед, но вас ждут приятные сюрпризы. 13 октября может стать днём неожиданных признаний. Откройтесь Вселенной и окружающим, и вас обязательно порадуют.

Скорпион: 7 октября

Лучше всего удача будет на вашей стороне, если вы проведёте этот день в обществе. Встретьтесь с родственниками, друзьями или единомышленниками. Шумная вечеринка или встреча с близкими принесёт успех.

Стрелец: 17 октября

Поздравляем! Астрологи советуют потратить этот день на веселье. Займитесь тем, что приносит вам радость — путешествуйте, посещайте развлекательные мероприятия или устраивайте вечеринку для друзей.

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Козерог: 24 декабря

Сконцентрируйтесь на своей самой заветной мечте. Это день, когда можно приложить усилия, чтобы она сбылась. Небесные тела будут благосклонны к вам, так что действуйте. Всё в ваших руках.

Водолей: 8 июня

Если вы хотите возобновить отношения с бывшим возлюбленным или восстановить дружеские связи с людьми из прошлого, 8 июня — отличный момент для этого. Слушайте своё сердце и не бойтесь сделать первый шаг.

Рыбы: 28 февраля

Этот день идеально подойдёт для начала новых дел. Составьте план на 2025 год, начните новое хобби, изучите финансовую грамотность или просто побеседуйте с интересным незнакомцем.