Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня в Рязани

Сервис по подбору работы SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Рязани в июне.

Самую большую зарплату предлагают начальнику склада – 72 тысячи рублей. От кандидатов на эту должность требуют релевантный опыт работ от года, знание трудового законодательства и норм охраны труда. Из бонусов компания предлагает скидки на продукцию компании и сертификат на оплачиваемый отгул в день рождения.

На втором месте – вакансия врача-офтальмолога. Кандидату на эту должность предлагают 70 тысяч рублей. Требования – высшее медицинское образование и работа по специальности от года. График сменный, можно устроиться по совместительству.

Водителю категории C также предлагают 70 тысяч рублей. От кандидатов требуют наличие прав категории C и опыт работы на кране-манипуляторе.

Кроме того, в рейтинге есть вакансии торгового представителя (67 тысяч рублей) и менеджера по продажам строительных материалов (до 90 тысяч рублай).