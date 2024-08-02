Астролог Евгения Шустина в статье для портала Wday.ru рассказала о самых токсичных знаках зодиака.

Кто такой токсичный человек? Это может быть человек-негативщик или человек, который не принимает твое мнение, спорит, нападает, старается переубедить — с ним невозможно общаться.

Овен

Овен — один из самых упрямых знаков Зодиака. Он не любит слушать других и считает, что всегда прав. Его сложно переубедить, и он будет настаивать на своём, даже если это не имеет смысла.

Скорпион

Скорпионы тоже любят спорить и убеждать других в своей правоте. Они могут использовать ваши секреты против вас в самый неподходящий момент. Они любят играть в игру «насильник — жертва». Поэтому их тоже можно отнести к токсичным людям.

Однако не все Скорпионы будут такими. Некоторые из них могут оставить только свои лучшие качества, например, активность и напористость. Важно помнить, что у каждого знака Зодиака есть как положительные, так и отрицательные качества.

Козерог

Козероги очень настойчивы и придерживаются своих правил. Если они решили, что так правильно, то их невозможно переубедить. Они будут заставлять окружающих делать так, как они считают верным, даже если это не соответствует их желаниям.

Однако у Козерогов есть и положительные качества, которым можно даже позавидовать. Они очень чтят традиции, прекрасно умеют строить карьеру и доводят дела до конца. Поэтому хорошо, если человек с этим знаком Зодиака проявляет свои самые положительные качества.

Телец

Тельцы могут быть очень терпеливыми, но в какой-то момент они взрываются и становятся неуправляемыми. Это происходит, когда у них накапливается агрессия или когда они чувствуют себя слабыми и беспомощными. В остальное время они спокойные и ответственные.

Дева

Девы могут быть очень занудными и требовательными к своим партнёрам. Они хотят, чтобы партнёр был покладистым, внимательным и хозяйственным. Также и Раки. Однако если Раки хотят, чтобы вы ухаживали за ними, то Девы хотят, чтобы вы всё успевали и дома, и на работе, и им угождали. В этом они могут быть токсичными.

Рак

Раки больше ценят уют, а Девы — когда вы их обслуживаете. Если вы не будете соответствовать их ожиданиям, они будут придирчивы к вам по мелочам. Однако Раки очень домашние и заботливые, а Девы — полезные в доме. Вместе с их негативными качествами есть и позитивные, которые могут перекрыть негативные.