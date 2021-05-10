Названы самые «необитаемые» районы Орловской области

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Самым «необитаемым» районом Орловской области оказался Знаменский, пишет портал «Орловские новости» со ссылкой на Орелстат.

Плотность населения там составляет 5,4 человека на квадратный километр. Второе место по этому показателю занял Корсаковский район – 5,6 человека на квадратный километр.

Самым густонаселенным районом региона оказался Орловский. Плотность населения там равняется 40,2 человека на квадратный километр.

В среднем в Орловской области на один квадратный километр приходится 29,4 жителей.