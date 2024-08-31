Названы простые способы поднять настроение

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, поделилась с NEWS.ru простыми способами, которые помогут поднять настроение.

1. Занятия спортом.

Физическая активность способствует выработке серотонина — гормона счастья, а также других естественных химических веществ, вызывающих чувство удовольствия и эйфории. Спорт помогает снять стресс и улучшает общее эмоциональное состояние.

2. Прослушивание музыки.

Музыка вызывает положительные эмоции и ассоциации, активируя области мозга, связанные с эмоциями и памятью, такие как миндалевидное тело и гиппокамп. Это способствует улучшению настроения и помогает отвлечься от негативных мыслей.

3. Общение с друзьями и родными.

Взаимодействие с близкими людьми снижает уровень стресса и повышает уровень окситоцина — гормона привязанности, что способствует улучшению настроения и укреплению эмоциональной связи.

4. Прогулки на свежем воздухе.

Проведение времени на улице помогает успокоить нервы, повысить уровень серотонина и снизить уровень кортизола, гормона стресса. Это также способствует улучшению общего состояния и помогает справляться с тревогой.

5. Хороший сон и отдых.

Полноценный сон и отдых способствуют восстановлению сил, улучшению когнитивных функций и нормализации гормонального фона. Это помогает снизить уровень кортизола и улучшить эмоциональное состояние.

6. Хобби и развлечения.

Занятия любимым делом способствуют увеличению выработки дофамина — гормона удовольствия, что помогает отвлечься от негативных мыслей и улучшить настроение. Также полезно смотреть комедии: легкие фильмы могут повысить уровень эндорфинов, снизить уровень кортизола и активировать области мозга, связанные с удовольствием.

7. Темный шоколад.

Пара долек темного шоколада способна стимулировать производство эндорфинов в мозге. Какао содержит триптофан, который превращается в серотонин, улучшая настроение и помогая справляться с депрессией и тревогой. Также теобромин и кофеин, содержащиеся в шоколаде, улучшают когнитивные функции.

Эти простые действия могут существенно улучшить настроение и помочь справиться с повседневным стрессом и тревогой.