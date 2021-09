Названы продукты, которые нельзя есть людям старше 30 лет

Портал о здоровом образе жизни Eat This, Not That составил список продуктов, от которых необходимо отказаться после 30 лет.

Подчеркивается, что исключение из рациона указанной еды позволит стареть «изящно» и остаться в хорошей форме.

В статье говорится о важности перестать есть продукты с высоким содержанием сахара: ароматизированный йогурт, газировку, а также пирожные, кексы и лепешки на завтрак.

Что касается отказа от коктейлей и пива, то это следует сделать, потому что эти алкогольные напитки могут привести к бессонницу, что, в свою очередь, станет причиной тяги к еде на следующий день.

В этот список также попали такие продукты, как чипсы, маргарин, обугленное мясо, соевый и сырные соусы, салями и хот-доги, белый хлеб, бекон, консервированные фрукты, кофе со льдом.