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Четверг, 16 сентября, 2021
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Названы продукты, которые нельзя есть людям старше 30 лет

Никита Брыкин
Названы продукты, которые нельзя есть людям старше 30 лет

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Портал о здоровом образе жизни Eat This, Not That составил список продуктов, от которых необходимо отказаться после 30 лет.

Подчеркивается, что исключение из рациона указанной еды позволит стареть «изящно» и остаться в хорошей форме.

В статье говорится о важности перестать есть продукты с высоким содержанием сахара: ароматизированный йогурт, газировку, а также пирожные, кексы и лепешки на завтрак.

Что касается отказа от коктейлей и пива, то это следует сделать, потому что эти алкогольные напитки могут привести к бессонницу, что, в свою очередь, станет причиной тяги к еде на следующий день.

В этот список также попали такие продукты, как чипсы, маргарин, обугленное мясо, соевый и сырные соусы, салями и хот-доги, белый хлеб, бекон, консервированные фрукты, кофе со льдом.

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