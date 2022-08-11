Названы претенденты на пост зампреда правительства Рязанской области Беленецкого

Место заместителя председателя правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, о возможном уходе которого сообщалось сегодня, может занять Юлия Швакова. Об этом пишет «Новая газета Рязань».

Швакова работала в Росстате под руководством врио губернатора Рязанской области Павла Малкова. Недавно её назначили руководителем представительства региона.

— Проработав в новом качестве чуть больше двух недель, Швакова уже обрела дополнительные полномочия, — отмечает НГ. — Ей разрешили быть учредителем подведомственных организаций, поручили отвечать за взаимодействие регионального мусорного оператора с главами районных администраций области.

Журналисты называют подобный функционал нетипичным для должности Шваковой и считают, что она может претендовать на место Беленецкого, который в рязанском правительстве курировал строительную сферу, транспортный блок, ЖКХ, топливно-энергетический комплекс.

Ещё одним кандидатом назван экс-мэр Рязани Виталий Артёмов. Он имеет необходимые навыки и вес, чтобы договариваться с энергетическими компаниями о поставках энергоресурсов. Правда, издание считает, что связь Артёмова с региональными элитами будет минусом для команды Павла Малкова.

Ещё один вариант — пригласить «специалиста-энергетика» со стороны, например, из Саратовской области. Или поручить заниматься вопросами теплоснабжения вице-губернатору Артёму Бранову.