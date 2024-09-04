Жизнь полна взлетов и падений, и иногда справиться с эмоциями или сложными ситуациями самостоятельно становится трудно. Принято считать, что к психологу нужно обращаться только в крайних случаях, но это мнение ошибочно. Психолог Владимир Богданов рассказал порталу Wday.ru, в каких ситуациях стоит задуматься о помощи профессионала.

Потеря контроля над эмоциями

Если вы не можете справиться с такими эмоциями, как гнев, тревога, отчаяние, и это мешает нормальной жизни, стоит обратиться за помощью. Если появляются мысли о бессмысленности существования, помощь необходима немедленно.

Желание «заесть» проблему

Стремление справиться с тревогой или грустью с помощью еды или алкоголя может указывать на проблемы с психической саморегуляцией. Ранняя консультация с психологом поможет избежать зависимости.

Ухудшающиеся отношения с близкими

Постоянный стресс и невозможность справиться с эмоциями часто приводят к конфликтам с близкими. Если ссоры становятся частыми, возможно, вам нужна помощь.

Тяжелая потеря или травма

Потеря близкого, развод, насилие или серьезная болезнь могут вызвать глубокие травмы. Психолог поможет разобраться в чувствах и найти здоровые способы преодоления кризиса.

Невозможность вести привычный образ жизни

Если травмирующие события или ваши эмоции мешают вам жить привычной жизнью и справляться с обязанностями, это может быть признаком потери контроля. Психолог поможет восстановить баланс и вернуться к нормальной жизни.

Эти пять признаков показывают, что помощь психолога может быть необходима. Обращение к профессионалу поможет справиться с трудностями, обсудить свои проблемы открыто и найти пути их решения без страха осуждения.