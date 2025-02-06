Названы лидеры Рязанской области по сдаче норм ГТО

В Рязанской области подвели итоги выполнения нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» в минувшем году. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства региона Артём Никитин.

По активности и количеству участников движения в первой тройке Александро-Невский муниципальный район, Касимовский и Сасовский муниципальные округа.

За 2024 год на знаки отличия нормативы комплекса ГТО выполнили более 13 тыс. жителей области. Для популяризации движения и в качестве площадок для тестирования было организовано более 450 мероприятий. Самым массовым из них стал первый региональный Фестиваль ГТО, организованный по инициативе губернатора. Тогда за несколько дней к движению приобщилось более 35 тысяч рязанцев.

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По словам Никитина, подготовка к очередному фестивалю, который состоится в мае, уже началась. Все центры тестирования, которых в регионе насчитывается 28, работают в штатном режиме. Все они внесены в Общероссийский реестр. Там не только проводят собственно оценку навыков, но и помогают с подготовкой к сдаче нормативов, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоровья.