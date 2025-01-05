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Специальная военная операция

Названы имена журналистов, пострадавших во время атаки дрона ВСУ в ДНР

Алексей Самохин

Среди пострадавших в ДНР в результате атаки дрона ВСУ оказались журналисты издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Об этом сообщил Денис Пушилин, пишет телеграм-канал «RT на русском».

Также в результате удара по гражданскому автомобилю пострадали журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев. Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Глава ДНР выразил соболезнования родным и коллегам погибшего военкора:

«Материалы Александра о Донбассе всегда отличались смелостью и объективностью, он неизменно находился на передовой. Александр Мартемьянов отдал свою жизнь за правду, до конца исполнив свой гражданский и журналистский долг».

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