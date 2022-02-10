Названы имена подозреваемых в убийстве кассирши «Пятёрочки»

Телеграм-канал SHOT опубликовал имена подозреваемых в нападении на магазин «Пятёрочка» в подмосковной Истре, во время которого погибла 51-летняя кассирша.

Все задержанные официально безработные, приехали из Таджикистана.

29-летний Зафар Худойкулов, в России с 2017 года, живёт без регистрации.

Реклама

21-летний Хабибулло Мухамадиев, временно зарегистрирован в Подмосковье. После задержания у него нашли 43 тысячи рублей наличкой.

19-летний Назиркул Бобокулов, временно зарегистрирован в той же квартире, что и предыдущий.

24-летний Акбарали Бурхонов, в России с 2020 года, временно зарегистрирован в Москве.

Нападение на магазин произошло ночью 9 февраля. Двое молодых людей в масках ворвались в помещение и жестоко избили находившихся внутри женщин ручками от топоров. Затем, уже на парковке, избили мужа управляющей, приехавшего за супругой.

В разбойном нападении принимали участие четыре человека — двое находились в магазине, один следил за обстановкой на улице, ещё один ждал в машине.

Убитая кассирша не должна была выходить на работу в эту смену — она согласилась подменить коллегу. Односельчане говорят, что женщина всегда была готова была прийти на помощь. При этом она никогда не была замечена в скандалах.