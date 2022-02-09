Полиция показала задержанных за нападение на магазин в Истре

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности задержания подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре.

По данным полиции, задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. СМИ сообщили, что это приезжие из Таджикистана.

В магазин «Пятёрочка» в селе Новопетровское ворвались двое молодых людей. Используя деревянные рукоятки от топора, избили кассира, управляющую. Забрав деньги из сейфа, налётчики выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один наблюдал за обстановкой у магазина, другой сидел за рулём автомобиля.

Реклама

Убегая, преступники избили мужа управляющей, приехавшего забрать её с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись.

51-летняя женщина-касср умерла от травм, управляющая с мужем госпитализированы.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых в совершении противоправных деяний, — рассказала Ирина Волк.