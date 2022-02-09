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Среда, 9 февраля, 2022

Полиция показала задержанных за нападение на магазин в Истре

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Полиция показала задержанных за нападение на магазин в Истре

7info
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала подробности задержания подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре.

По данным полиции, задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. СМИ сообщили, что это приезжие из Таджикистана.

В магазин «Пятёрочка» в селе Новопетровское ворвались двое молодых людей. Используя деревянные рукоятки от топора, избили кассира, управляющую. Забрав деньги из сейфа, налётчики выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один наблюдал за обстановкой у магазина, другой сидел за рулём автомобиля.

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Убегая, преступники избили мужа управляющей, приехавшего забрать её с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись.

51-летняя женщина-касср умерла от травм, управляющая с мужем госпитализированы.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых в совершении противоправных деяний, — рассказала Ирина Волк.

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