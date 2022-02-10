Соседи раскрыли неожиданные детали убийства кассирши толпой в Подмосковье

Убитая в Истре 51-летняя кассирша не должна была выходить на работу в эту смену, рассказали телеграм-каналу SHOT в селе Новопетровское.

Инцидент произошел ночью 9 февраля. По предварительной версии, четверо мужчин ворвались в магазин и напали на его сотрудников. Злоумышленники избили кассиршу битами по голове, после чего похитили из кассы 96 тысяч рублей и скрылись. Продавец скончалась на месте. По данным полиции, задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. СМИ сообщили, что это приезжие из Таджикистана.

Выяснилось, что женщина вышла на работу, поскольку согласилась подменить коллегу. Односельчане характеризуют погибшую как очень отзывчивую.

«Сами мы виноваты, что пускаем сюда разную шелупонь! Разную шелупонь пускаем сюда!», – заявил один из собеседников.

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По его словам, женщина всегда была готова была прийти на помощь. При этом она никогда не была замечена в скандалах.