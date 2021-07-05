Названы группы беременных женщин для первоочередной вакцинации

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Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» профессор Наталия Долгушина сообщила «Известиям», что возможность вакцинации в первую очередь касается беременных, не иммунизированных до наступления беременности, и находящихся в группе высокого риска тяжелого течения COVID-19. Например, имеющих тяжелые соматические заболевания или страдающих ожирением.

— В регистре CDC (аналог Минздрава в США. — «Известия») накоплены данные о более 14 тысячах вакцинированных во время беременности женщин. Опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Частота осложнений беременности при этом не отличается от общепопуляционной, т.е. не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений у женщин, вакцинированных от COVID-19 вовремя беременности, по сравнению с невакцинированными. Также были получены положительные результаты доклинических исследований (на животных) безопасности вакцины. В связи с этим экспертным сообществом на днях было принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Спутник V» у беременных, — рассказала она.

Также специалист рассказал о том, сколько пар не получили помощь во время карантина в плане лечения бесплодия. В частности, в феврале-июле 2020 года были приостановлены программы ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии, к которым относят ЭКО,донорские программы, суррогатное материнство и др.) По словам Натальи Долгушиной, в течение полугода в нашей стране не получили соответствующую медицинскую помощь порядка 50 000 пар. Однако в настоящее время все ограничения отменены, и медицинская амбулаторная помощь осуществляется в полном объеме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Негативного влияния вакцинации на способность к зачатию мы не наблюдаем».