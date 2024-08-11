Великие духовные учителя считают, что жизнь человека можно условно разделить на два периода: до 36-40 лет и после. Об этом пишет Wday.ru.

Первая половина жизни — это время, когда мы учимся, познаём себя и жизнь, набираем опыт. Мы как бы находимся в роли ученика.

После 40 лет человек становится зрелой личностью и начинает больше отдавать, делиться и передавать свой опыт. Это время, когда мы можем применять на практике то, чему научились раньше.

В каждой части нашей жизни есть свои важные этапы, которые можно сравнить с уровнями в компьютерной игре или экзаменами.

До 40 лет такими этапами могут быть возраст 18-19, 27-28 лет. А после 40 — это возраст 45-46, 56-57 и 75-76 лет.

В эти годы мы сталкиваемся с определёнными испытаниями, чаще всего в карьере, здоровье, отношениях или воспитании детей. Важно проявить себя иначе и показать, чему мы научились. Нумерология и астрология могут подсказать, какие именно будут уроки.

Картинка сгенерирована нейросетью Kandinsky

Например, если человек склонен к тщеславию, то в эти годы могут быть ситуации-проверки, где ему нужно быть наравне с другими. Это поможет избежать презрения общества или полной изоляции.

Или, если в человеке много ревности, то в отношениях предстоит «переписать сценарий» и проявить больше доверия к партнёру или к миру в целом.

Главный лейтмотив — стать более осознанным, гибким и способным меняться.

Такие периоды в жизни, как правило, становятся кризисными, потому что мы не знаем своих уроков и не можем их пройти. Это приводит к неприятным событиям, иногда даже к трагедиям и летальным исходам.

Однако есть один главный период в жизни каждого человека — это возраст 35–40 лет. Это время, когда мы уже прошли достаточно много и карма начинает влиять на нашу жизнь, помогая нам сделать свой главный «переход из ученика в мастера».

Важно понимать, что у судьбы (кармы) нет цели наказать нас или навредить. Напротив, она хочет достучаться до нас и изменить то, что требует реформ. Именно поэтому на таких рубежах для некоторых события разворачиваются максимально болезненно и плачевно. Есть даже такое выражение: «Послушных судьба ведёт, а непослушных тащит».

Что особенного должно случиться с каждым с 35 до 37 лет?

Давайте обратимся к истории. Пушкин, Моцарт, Маяковский, Мэрилин Монро, принцесса Диана — что объединяет этих людей? Все они ушли из жизни в возрасте от 35 до 37 лет. Случайность ли это? Конечно, нет.

Они не смогли принять своё предназначение и пройти свой кармический урок.

«Судьба стучится в дверь», как написал Бетховен своей 5-й симфонией: и кто-то открывает ей, чтобы сделать свой переход в зрелость, а кто-то нет. Тогда душе остаётся только реинкарнироваться в новую жизнь.

Чтобы не упустить свой шанс и прожить переходные этапы безболезненно, нужно прежде всего осознать их присутствие. Также важно слышать законы вселенной, не вредить себе и окружающим, не уходить в месть и разрушения, не отягощать свою жизнь и знать свои экзамены в те или иные годы жизни.

Обязательно анализируйте напряжённые этапы, задавайте себе вопросы: «А что я могу сделать сегодня, чтобы завтра было иначе?» И всегда будьте настроены на внутренние преображения.

Только так вы сможете остаться дружными со своей судьбой и не будете вредить сами себе.