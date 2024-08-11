Воскресенье, 11 августа, 2024

Названы годы жизни человека, когда происходит перезагрузка судьбыгоды жизни человека, когда происходит перезагрузка судьбыНазваны годы жизни человека, когда происходит перезагрузка судьбы

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Великие духовные учителя считают, что жизнь человека можно условно разделить на два периода: до 36-40 лет и после. Об этом пишет Wday.ru.

Первая половина жизни — это время, когда мы учимся, познаём себя и жизнь, набираем опыт. Мы как бы находимся в роли ученика.

После 40 лет человек становится зрелой личностью и начинает больше отдавать, делиться и передавать свой опыт. Это время, когда мы можем применять на практике то, чему научились раньше.

В каждой части нашей жизни есть свои важные этапы, которые можно сравнить с уровнями в компьютерной игре или экзаменами.

До 40 лет такими этапами могут быть возраст 18-19, 27-28 лет. А после 40 — это возраст 45-46, 56-57 и 75-76 лет.

В эти годы мы сталкиваемся с определёнными испытаниями, чаще всего в карьере, здоровье, отношениях или воспитании детей. Важно проявить себя иначе и показать, чему мы научились. Нумерология и астрология могут подсказать, какие именно будут уроки.

Названы годы жизни человека, когда происходит перезагрузка судьбыгоды жизни человека, когда происходит перезагрузка судьбыНазваны годы жизни человека, когда происходит перезагрузка судьбы
Картинка сгенерирована нейросетью Kandinsky

Например, если человек склонен к тщеславию, то в эти годы могут быть ситуации-проверки, где ему нужно быть наравне с другими. Это поможет избежать презрения общества или полной изоляции.

Или, если в человеке много ревности, то в отношениях предстоит «переписать сценарий» и проявить больше доверия к партнёру или к миру в целом.

Главный лейтмотив — стать более осознанным, гибким и способным меняться.

Такие периоды в жизни, как правило, становятся кризисными, потому что мы не знаем своих уроков и не можем их пройти. Это приводит к неприятным событиям, иногда даже к трагедиям и летальным исходам.

Однако есть один главный период в жизни каждого человека — это возраст 35–40 лет. Это время, когда мы уже прошли достаточно много и карма начинает влиять на нашу жизнь, помогая нам сделать свой главный «переход из ученика в мастера».

Важно понимать, что у судьбы (кармы) нет цели наказать нас или навредить. Напротив, она хочет достучаться до нас и изменить то, что требует реформ. Именно поэтому на таких рубежах для некоторых события разворачиваются максимально болезненно и плачевно. Есть даже такое выражение: «Послушных судьба ведёт, а непослушных тащит».

Что особенного должно случиться с каждым с 35 до 37 лет?

Давайте обратимся к истории. Пушкин, Моцарт, Маяковский, Мэрилин Монро, принцесса Диана — что объединяет этих людей? Все они ушли из жизни в возрасте от 35 до 37 лет. Случайность ли это? Конечно, нет.

Они не смогли принять своё предназначение и пройти свой кармический урок.

«Судьба стучится в дверь», как написал Бетховен своей 5-й симфонией: и кто-то открывает ей, чтобы сделать свой переход в зрелость, а кто-то нет. Тогда душе остаётся только реинкарнироваться в новую жизнь.

Чтобы не упустить свой шанс и прожить переходные этапы безболезненно, нужно прежде всего осознать их присутствие. Также важно слышать законы вселенной, не вредить себе и окружающим, не уходить в месть и разрушения, не отягощать свою жизнь и знать свои экзамены в те или иные годы жизни.

Обязательно анализируйте напряжённые этапы, задавайте себе вопросы: «А что я могу сделать сегодня, чтобы завтра было иначе?» И всегда будьте настроены на внутренние преображения.

Только так вы сможете остаться дружными со своей судьбой и не будете вредить сами себе.

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