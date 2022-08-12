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Названы два опасных дня в конце августа

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Астрологи убеждены: два дня в конце августа 2022 года заставят нас понервничать. Не исключено, что именно в эти дни многие испытают тревожность. А ещё возникнут проблемы с реализацией проектов и выполнением задач.

Из-под контроля события могут выйти 26 августа. Всему виной приближающееся новолуние. Помешают работе плохое самочувствие и неуверенность.

27 августа, в дату новолуния, возникнут сложности с разрешением конфликтных ситуаций. Важные переговоры, сделки лучше отложить на другой день. Так как энергетика Луны будет слаба, возможны неприятности в финансовой сфере. Звёздные эксперты советуют отказаться от крупных инвестиций, не вкладываться в заведомо невыигрышные проекты.

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