Названы даты проведения больших субботников в Рязани

В понедельник, 27 марта, в администрации Рязани состоялось еженедельное совещание, провела которое мэр Елена Сорокина. Со своими подчинёнными она обсудила вопросы проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке города и прохождения половодья.

1 апреля в Рязани начинается традиционный весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке. Большая уборка охватит всё районы города, общегородские субботники запланированы на 1, 8, 15, 22 и 29 апреля. Запланирована уборка улиц, дворов, парков, скверов. Будут ликвидированы несанкционированные свалки, в порядок приведут памятники.

Также на совещании обсудили паводковую ситуацию. По информации ГОЧС, уровень в Оке увеличился более чем на 7 см. за сутки. Городские спасатели и МКУ «УДТ» продолжают мониторинг паводковой ситуации в поселке Борки. Дирекция благоустройства ежедневно приезжает в поселок Остров, чтобы проверить состояние наплавного моста. По мере подъема воды, там добавляют дополнительные понтоны.

Городские службы по мере необходимости продолжают работы по откачке талых вод с мест их скопления на разных участках. Такие работы проводились в поселках Соколовка, Дягиливо, Мервино и других территориях.