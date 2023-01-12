В ночь с 13 на 14 января россияне встречают Новый год по старому стилю. Для этого периода существует много народных заветов, нарушив которые, человек рискует навлечь на себя большие беды и неудачи.

Что ни в коем случае нельзя делать накануне праздника? Основные запреты касаются различных сфер жизни человека.

В канун Старого Нового года ни в коем случае нельзя давать деньги в долг. Да и брать в долг крайне нежелательно. Всё этому может привести к большим финансовым проблемам в будущем. Не стоит считать мелочь, ведь это может привести к слезам, мелким ссорам и бытовым неурядицам в семье.

И хотя Новый год принято встречать с чистой квартире, для Старого Нового года уборка под запретом. Считается, что с мусором из дома можно вынести счастье и благополучие. Представительницам женского пола не стоит долго глядеть на себя в зеркало, иначе можно потерять красоту.

Интересная традиция существует для утреннего туалета. Ни в коем случае нельзя начинать разговор с человеком, не умывшись перед этим. Есть риск, что весь год пройдёт в пустой болтовне, а ни один разговор не будет доведён до дела.

Ещё один важный запрет — нельзя ругаться и обижаться на окружающих. Забудьте о спорах и выяснении отношений, постарайтесь пребывать в хорошем расположении духа и делитесь с близкими радостью. Если в канун Старого Нового года вы решите устроить семейное или дружеское застолье, откажитесь от тостов с частицей «не». О грядущих успехах говорите только в утвердительном ключе.

Интересный запрет существует для числа 13. В канун праздника не покупайте билеты на 13 места, не используйте это число при подсчёте. Есть риск навлечь на себя неудачу — тогда весь год пройдёт в бедах и расстройствах.

Перед праздником не надевайте на себя новые вещи. Лучше отдайте предпочтение нарядам, которые вы уже когда-либо носили. А за праздничный стол не садитесь в тёмной одежде. Она с лёгкостью может привлечь в вашу жизнь негатив.