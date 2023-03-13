Понедельник, 13 марта, 2023
Татьяна Проводина

Названа предварительная причина автокатастрофы на трассе в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 12 марта, в Рязанском районе произошла автокатастрофа, унесшая жизни двух человек. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось около 17:15 на 547-м километре трассы Р-132 Золотое кольцо. За рулём ВАЗ-21113 находился 49-летний житель Тульской области. По предварительным данным, водитель опережал справа грузовик DAF с полуприцепом-цистерной, не убедился в безопасности манёвра и допустил касательное столкновение с ним. Затем легковушка столкнулась с грузовиком Scania с полуприцепом.

В результате водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа скончались на месте от полученных травм. По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

Названа предварительная причина автокатастрофы на трассе в Рязанской области
Названа предварительная причина автокатастрофы на трассе в Рязанской области

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации