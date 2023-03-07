Назван знак зодиака, рискующий проболтать своё счастье

Астролог Тамара Глоба предостерегла один из знаков зодиака от излишней болтливости. В марте все слова, сказанные направо и налево, могут обернуться против его представителей.

Речь идёт о Девах. Планы, рассказанные не тем людям, могут не сбыться. Более того, будет поставлен крест на их карьере, а тайные мысли станут достоянием общественности.

Специалист советует девам присмотреться к их окружении. Быть может, там есть личности, которых не стоит подпускать близко к себе.