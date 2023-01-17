Назван знак зодиака, который получит дурную весть в январе 2023 года

Январь 2023 года может принести дурную весть одному знаку зодиака. Дело может даже дойти до нервного срыва — настолько весть будет неприятной, считает известный российский астролог Тамара Глоба.

— Высока вероятность, что Овны услышат дурную весть, которая сильно расстроит их, выбьет из душевного равновесия, — сказала астролог.

Причём трудности у Овнов, скорее всего, возникнут на работе. Появится большая вероятность нажить себе врагов среди коллег. Неприятные события, как считает Глоба. могут довести представителей этого знака до проблем со здоровьем. Если почувствуете недомогание, немедленно обратитесь к врачу.