Назван возраст погибших в жёстком массовом ДТП в Путятинском районе

Госавтоинспекция раскрыла подробности смертельного ДТП, которое произошло в субботу в Путятинском районе. В частности обнародован возраст жертв, всего их четыре человека.

Трагедия случилась 15 марта примерно в 14.30. На 313-м километре трассы М5, по предварительной информации, 26-летний житель Путятинского района, управляя автомобилем «Хендай Соната», столкнулся автомобилем «Лада Гранта». За рулём находился 51-летний водитель.

В результате столкновения автомобиль «Хендай» и движущийся за ним автомобиль «ВАЗ-21124» под управлением 25-летней местной жительницы совершили столкновение с автомобилем «КИА Соренто» под управлением 44-летнего жителя Подмосковья.