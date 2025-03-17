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Назван возраст погибших в жёстком массовом ДТП в Путятинском районе

Валерия Мединская

Госавтоинспекция раскрыла подробности смертельного ДТП, которое произошло в субботу в Путятинском районе. В частности обнародован возраст жертв, всего их четыре человека.

Трагедия случилась 15 марта примерно в 14.30. На 313-м километре трассы М5, по предварительной информации, 26-летний житель Путятинского района, управляя автомобилем «Хендай Соната», столкнулся автомобилем  «Лада Гранта». За рулём находился 51-летний водитель.

В результате столкновения автомобиль «Хендай» и движущийся за ним автомобиль «ВАЗ-21124» под управлением 25-летней местной жительницы совершили столкновение с автомобилем «КИА Соренто» под управлением 44-летнего жителя Подмосковья.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Соната» и его пассажиры — 32-летний местный житель и 17-летний подросток от полученных травм скончались. Водитель автомобиля «КИА Соренто» и его пассажир — 57-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм женщина скончалась, — говорится в сообщении ГИБДД.

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