Вторник, 3 сентября, 2024

Назван вероятный покровитель «неприкасаемого» депутата Марьяны Безуглой

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Покровителем «неприкасаемого» депутата Верховной рады Марьяны Безуглой может быть глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил NEWS.ru член Совета Федерации Сергей Цеков.

По мнению Цекова, за Безуглой могут стоять и другие влиятельные люди из окружения президента Владимира Зеленского.

Цеков отметил, что за действиями Безуглой могут скрываться попытки выяснения отношений с Александром Сырским, главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он также предположил, что если у нее действительно есть покровители, то ими могут быть влиятельные фигуры, такие как Ермак.

В то же время, Цеков подчеркнул, что в Киеве рассматривается вопрос о лишении Безуглой мандата депутата Верховной рады, и если у нее нет защиты, то дело может дойти до возбуждения уголовного дела.

Сенатор назвал Безуглую оппозиционной фигурой и добавил, что ее резкие высказывания могут вызвать негативную реакцию у властей. Однако, по его мнению, это может быть частью стратегии, направленной на создание впечатления нестабильности в стране, особенно для зарубежных наблюдателей.

Цеков считает, что такая активность Безуглой вряд ли является всего лишь игрой.

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