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Четверг, 16 сентября, 2021
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Назван мотив тройного убийства и нападения на отдел полиции в Воронежской области

Никита Брыкин
Назван мотив тройного убийства и нападения на отдел полиции в Воронежской области

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Источник в правоохранительных органах рассказал о вероятном мотиве тройного убийства и нападения на отдел полиции в Воронежской области, пишет «Коммерсант».

По предварительной версии, причиной случившегося накануне утром стал бытовой конфликт с 59-летней женщиной из Каменского района, в котором участвовали сотрудники полиции в Лисках.

Утверждается, что сначала сотрудник ЧОП, которое обеспечивает безопасность объектов агрохолдинга «Эконива», из мести устроил нападение на отдел и при помощи взрывного устройства подорвал входную дверь.

После этого злоумышленник расстрелял обидчицу и ее 19-летнего сына, а пятилетнего ребенка задушил. Официального подтверждения информации пока нет.

Известно, что мужчина был в военном обмундировании, в бронежилете и каске, с автоматическим оружием. При подрыве входной двери отдела полиции пострадал полицейский, который получил осколочное ранение голени правой ноги, угрозы жизни нет.

Следователи возбудили уголовное дело, преступник находится в розыске.

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