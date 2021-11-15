Наталья Загрина выступила против переименования улицы Павлова в Рязани

Директор музея академика Павлова в Рязани Наталья Загрина попросила вразумить известного краеведа Игоря Канаева, заявившего о необходимости переименования улицы Павлова. Пост она разместила на странице в Фейсбуке.
Директор музея отмечает, что имя нобелевского лауреата известно во всем мире, а в Чехии выпускникам медвузов вручают его письмо к молодёжи.
Она предлагает желающим писать улица Павлова (бывшая Никольская), а краеведу Канаеву обратить внимание на полуразрушенный Никольский храм.
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