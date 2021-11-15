Наталья Загрина выступила против переименования улицы Павлова в Рязани

Директор музея академика Павлова в Рязани Наталья Загрина попросила вразумить известного краеведа Игоря Канаева, заявившего о необходимости переименования улицы Павлова. Пост она разместила на странице в Фейсбуке.

— Друзья мои, рязанцы, да и просто неравнодушные люди! Кто мне поможет вразумить краеведа Канаева, который с некоторой периодичностью призывает переименовать улицу Павлова в Никольскую, на которой Иван Петрович родился в 1849 году, — написала Загрина.

Директор музея отмечает, что имя нобелевского лауреата известно во всем мире, а в Чехии выпускникам медвузов вручают его письмо к молодёжи.

— Нашу Рязань он прославил на весь мир, а мы вычеркнем, — возмущается Загрина.

Она предлагает желающим писать улица Павлова (бывшая Никольская), а краеведу Канаеву обратить внимание на полуразрушенный Никольский храм.

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