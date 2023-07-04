Наталья Гришина сохранила пост председателя Общественной палаты Рязанской области

В ходе первого заседания Общественной палаты региона шестого созыва Наталья Гришина была переизбрана на пост председателя.

Данная информация появилась на сайте правительства Рязанской области. В заседании принял участие губернатор Павел Малков. Он отметил, что Общественная палата – важный институт гражданского общества, который выполняет большой ряд социальных функций: общественный контроль при строительстве социальных объектов, дорожном ремонте, благоустройстве, патриотическое воспитание, сохранение исторического наследия, укрепление гражданского общества, межнационального согласия.

В ходе заседания были переизбраны председатель Общественной палаты и заместитель председателя. Должности сохранили Наталья Гришина и Ольга Воронова.

Всего в обновленный состав вошли 36 человек: представители территориальных общественных самоуправлений и общественных организаций, педагоги, журналисты, ученые и деятели культуры, представители национально-культурных объединений, профсоюзов, предприниматели.