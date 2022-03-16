Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала ВКонтакте о проекте «Уполномоченный ЗА качество».

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Считаю, что из одна из причин нарушения прав человека — низкое качество оказания услуг во многих сферах.

В проекте «Уполномоченный ЗА качество», учитывая правовые интересы граждан, взаимодействуем с НКО, социальными предпринимателями, государственными и муниципальными организациями.

Деятельность этих организаций — это важная часть социально-экономического развития Рязанской области.

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Рязанская область стала пилотным регионом, в котором запущен новый проект «Уполномоченный за качество», направленный на повышение качества услуг некоммерческих организаций. В рамках проекта НКО проведут самооценку, а также пройдут внешнюю экспертную оценку и получат сертификат системы ОКНО. Это позволит повысить качество услуг ЖКХ, а также в социальной, правовой и образовательной сферах.

Система ОКНО — это стандарт оценки деятельности организации, который работает в социальной сфере. Стандарт гармонизирован с моделью премии Правительства РФ в области качества, отвечает самым высоким требованиям и призван обеспечить качественный менеджмент организации.

Организации, получившие сертификат ОКНО, будут размещены на портале Региональной геоинформационной системы Рязанской области (РГИС), как организации прошедшие внутреннюю и внешнюю оценку качества и оказывающие качественные услуги.

Эксперты Роскачества, задействованные в работе конкурса на соискание премий Правительства РФ в области качества, проводят внешнюю оценку некоммерческих организаций.

Справочно: премия Правительства Российской Федерации в области качества присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества услуг (продукции), обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами. Функции секретариата Совета по присуждению премий возложены на Роскачество.