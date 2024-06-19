Среда, 19 июня, 2024

Настоятель воронежского храма умер в 46 лет после тяжёлой болезни

Автор: 7info

Опубликовано

Настоятель воронежского храма умер в 46 лет
Фото: bsk-eparhia.ru

В Воронеже 18 июня простились с настоятелем Введенского храма с. Братки Терновского района протоиереем Александром Муравьёвым. Чин отпевания прошёл в храме иконы Божией Матери «Трех радостей», сообщает сайт Борисоглебской епархии.

Священник скончался в возрасте 46 лет после тяжёлой болезни.

Отец Александр родился 15 августа 1977 г. в с. Курячевка Белокуракинского района Луганской области в семье священнослужителя. Закончил Воронежскую духовную семинарию.

Вместе с супругой Евгенией священник воспитал 5 детей.

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