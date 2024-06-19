Настоятель воронежского храма умер в 46 лет после тяжёлой болезни

В Воронеже 18 июня простились с настоятелем Введенского храма с. Братки Терновского района протоиереем Александром Муравьёвым. Чин отпевания прошёл в храме иконы Божией Матери «Трех радостей», сообщает сайт Борисоглебской епархии.

Священник скончался в возрасте 46 лет после тяжёлой болезни.

Отец Александр родился 15 августа 1977 г. в с. Курячевка Белокуракинского района Луганской области в семье священнослужителя. Закончил Воронежскую духовную семинарию.

Вместе с супругой Евгенией священник воспитал 5 детей.