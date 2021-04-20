Наставничество в Рязани. Первые итоги

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Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» уже несколько лет успешно реализует проекты, направленные на улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей в трудной жизненной ситуации.

В сентябре 2020 года в Рязанской области стартовал проект «Наставничество», который реализует Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов. Примеряя на себя образ наставника, большинство, конечно, подумает, что он этого гордого звания не достоин. Наставник – это какой-то особенный человек, специально обученный, гиперответственный, с кучей свободного времени и без детей.

«Это точно не про меня. Я бы очень хотел, но не справлюсь. Я со своим-то ребёнком не знаю, что делать», – подумает большинство и, пожалуй, будет право.

Но несмотря на все резонные сомнения и опасения, в Рязанской области нашлись люди, пожелавшие стать наставниками и старшими друзьями ребятам из детских домов. И это вовсе не «сверхчеловеки»: многодетные мамы, молодые девушки, бизнесмены, будущие психологи, специалисты сферы культуры и образования, юристы… Обычные люди, но с огромным желанием сделать жизнь детей из детских домов интереснее и насыщеннее. Да и в свою жизнь привнести новые краски. И таких в нашем регионе нашлось 16! То есть 16 детей на сегодняшний день стали счастливее и увереннее в себе.

11 апреля по всей России прошла акция «День заботы». Известный рэпер Алишер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей. Адвокат Эдуард Сыртланов вместе с реабилитационным наркологическим центром EvaMed собрал 777 777 рублей. Компания «NL International» перевела 888 888 рублей. Значительную роль сыграли и небольшие пожертвования от граждан в размере от 100 до 3000 рублей. Все собранные в рамках акции «деньги пойдут на реализацию проекта «Наставничество» в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Иванове, Нижнем Новгороде, Иркутске, Кирове, Оренбурге, Чите, Красноярске, Перми, Томске, Калининграде, Рязани и ещё 6 новых регионах.

20 апреля в «Точке кипения» состоялась рабочая встреча «Развитие региональной системы наставничества для детей и подростков, воспитывающихся в интернатных учреждениях Рязанской области». Участие в ней приняли представители сферы защиты прав семьи и детства, некоммерческих и коммерческих организаций, средств массовой информации. Они поговорили о проекте «Наставничество» и узнали, как он реализуется в Рязани и в Новосибирске.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина назвала тему наставничества очень непростой. Она отметила, что в жизни каждого наставник в тот или иной период сыграл важную роль, порой неосознанно.

– Каждому важно, чтобы его выслушали, поддержали, помогли принять решение, подставили плечо в нужный момент. Это нужно и детям, и подросткам, и взрослым. И особенно актуально это для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оставшихся без попечения взрослых, – подчеркнула Наталья Епихина.

Она поблагодарила организаторов проекта и всех, кто принимает в нём участие и помогает реализовывать.

Участники встречи отметили, что наставничество сегодня возрождается на самом высоком уровне. Когда-то наставниками были пионервожатые, звеньевые, отличники. Сегодня это старшие товарищи, прошедшие специальную подготовку и наставляющие детей под чутким руководством психолога.

В Рязани такую круглосуточную психологическую помощь оказывает Алёна Волчкова. Она всегда готова прийти на помощь наставникам и дать им профессиональный совет. По словам Алёны, участие в проекте положительно сказывается на подопечных. Дети преображаются на глазах. И это даёт силы для того, чтобы двигаться дальше.

Куратор проекта в Рязанской области Алла Харламова отметила, что у неё было много сомнений в ходе реализации проекта. Но именно они помогли предусмотреть все негативные и спорные моменты и подготовить проект в том виде, в котором он существует сейчас.

Куратор проекта «Наставничество» из Новосибирска Дарья Сапрыкина рассказала о том, как реализуется проект в их городе. Эта молодая хрупкая девушка и сама является наставницей. Она представила участникам встречи фильм «Искра». Это реальные истории наставников и их подопечных. До боли простые слова и кадры рассказали о том, как происходило знакомство пар, почему наставники пришли в проект, для чего нужно это самим детям (совершенно точно – не для денег и подарков).

Уже не секрет, что выпускники детских домов часто испытывают трудности с социальной адаптацией. В последнее время об этом много говорится и немало делается. Нам, взрослым, кажется, что ребят нужно научить чему-то сложному, мудрому, глобальному, мы сомневаемся, хватит ли у нас компетенций для того, чтобы стать наставником. А дети не знают, как расплачиваться в кассе наличными и картой, как купить себе билет в кассе, как доехать по нужному адресу, как вести себя в кафе, в театре, как оплачивать коммунальные счета, как ухаживать за собой. Мы и не задумываемся, что таким элементарным вещам нужно учить. А воспитанникам и особенно выпускникам детских домов зачастую не у кого об этом спросить.

Своим опытом поделился наставник Денис. Он рассказал, что его подопечный неважно написал контрольную по математике и теперь не знает, что делать. А старший опытный товарищ сразу же озадачился поиском репетитора, чтобы помочь мальчику. Вот такие будничные, но очень важные задачи и призван решать наставник – два часа в неделю лично и почти каждый день по телефону.

В Рязанской области проект реализуется на базе Солотчинской школы-интерната. 16 из 37 воспитывающихся здесь подростков уже стали участниками проекта. Директор школы-интерната Александр Махляев отметил, что проект «Наставничество» – очень непростой, но благодаря плодотворному и активному взаимодействию с командой проекта удалось достичь хороших результатов за короткое время.

– Действительно, ребята меняются. Положительный эмоциональный внешний ресурс в лице наставников даёт мощную поддержку и детям, и нам. Такой импульс очень важен и очень нужен сегодня, – заявил Александр Махляев.

Ольга Корсукова рассказала о проекте «Тьютор online», а Элла Хрусталёва – о проекте «Спой со мною вместе», которые могут быть интересны и полезны для наставников и их подопечных.

Подводя итог встречи, руководитель АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Елена Макаровская поблагодарила всех за интересные идеи и предложения и выразила надежду на то, что проект «Наставничество» в Рязанской области будет развиваться и распространяться на другие учреждения.

РИА «7 новостей», как информационный партнёр проекта, будет продолжать рассказывать о его участниках. А если и вы решили взять на себя ответственность за чью-то судьбу и стать наставником, заполните анкету на сайте https://nastavnichestvo.org/