Настасья Самбурская присоединилась к съемкам сериала «Казачок» на ТНТ

Этим летом в Пскове студия SVERDЛOVSK и телеканал ТНТ снимают новый сезон комедийного хита «Казачок» с Алексеем Лукиным в роли подростка Степы, который ловко перемещается во времени и уже оброс связями в 17 веке. В продолжении исторической комедии Степа вновь окажется в смутном времени и встретит Марину Мнишек — жену Лжедмитрия I и первую женщину, коронованную как русскую царицу. Ее сыграет популярная актриса Настасья Самбурская («Универ», «Умная Маша», «Беспринципные»). Как говорят авторы сериала — Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев – героиня Самбурской станет главной злодейкой второго сезона.

Вместе с Лукиным и Самбурской в сериале снимаются Виктория Разумовская, Александр Новиков, Алексей Кравченко, Максим Белбородов, Георгий Дронов, Светлана Листова, Владимир Епифанцев и другие актеры. Режиссером сезона вновь стал Игорь Зайцев («Тобол», «Великая»). Производством сериала занимаются студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев) и телеканал ТНТ (Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян).

Сразу же после событий первого сезона, в котором Степа вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в 17 век Марию, новую подругу Стёпы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Стёпы, Михаила Фёдоровича. Теперь Стёпе предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых.

«Казачок» стал первым продюсерским проектом Сергея Светлакова после его возвращения на ТНТ. По итогам телесмотрения второго квартала 2024 года «Казачок» возглавил топ-10 самых успешных сериалов.

Это одновременно и драйвовая экшн-комедия, и увлекательный исторический экскурс, и душевная история о дружбе, любви и семейных ценностях. Кроме того, это уникальная возможность взглянуть на быт и устои станицы XVII век глазами современного человека, а на гаджеты XXI века вроде смартфона и квадрокоптера – со стороны обычного казака, который жил 400 лет назад.

Настасья Самбурская: «Я играю главную антагонистку второго сезона. Это властная и сильная женщина, которая хочет забрать то, что её по праву. И на пути к своей цели она не видит никаких препятствий. Когда я прочла сценарий, я сразу увидела себя в этом образе, и во время работы над ролью постаралась сделать так, чтобы зритель увидел в ней не карикатурную злодейку, а героиню со своими принципами».

Фото: ТНТ