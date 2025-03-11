Наслаждайтесь весной и качественной связью от T2 в самом центре

К наступлению весны мобильный оператор T2 улучшилсотовую связь в Рязани и Рязанской области, что сделает весенние прогулки еще приятнее.

Мобильный интернет стал еще быстрее там, где в выходные и будние дни всегда много людей – на площади Победы. Встречаться, гулять, фотографировать и общаться онлайн у поющего фонтана теперь еще комфортнее. Кроме того, вся локация в районе площади Победы подготовлена к массовым весенним мероприятиям, 4G стабилен и обеспечен большим запасом емкости.

– Весна – это время перемен. Мы чаще выбираемся на улицу, наслаждаемся теплыми выходными и ищем что-то новое и интересное. Чтобы прогулки и шопинг были еще комфортнее, наши специалисты улучшили качество связи в самом сердце города. Особенно такие изменения важны из-за растущего трафика. В феврале объем потребляемых данных в Рязани вырос на 16% по сравнению с февралем прошлого года, – отметила директор рязанского филиала T2 Ирина Елисеева.

Реклама

Кроме того, стабильный 4G охватил дачные участки и частный сектор в Рязанской области, что особенно актуально с приближением дачного сезона. Работы на сети прошли в селах Льгово Рязанского района, Терентеево Пителинского района, Богослово Скопинского района.

Таким образом, компания T2 продолжает расширять покрытие сети по всему региону, поддерживая высокое качество связи там, где это необходимо. На данный момент, стабильный4G-интернет доступен более 99% жителям региона, проживающим не только в городах, но и удаленных деревнях и селах.