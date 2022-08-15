Население Земли перевалило за рекордную отметку в 8 миллиардов

Новый рекорд численности населения планеты зафиксировал портал Countrymetrics, где в реальном времени работает виртуальный счётчик жителей голубой планеты.

Из данных Countrymetrics следует, что мужчин на Земле живёт больше, чем женщин. Прирост населения планеты произошёл главным образом за счёт Китая и Индии.

8-миллиардной отметки численность населения достигла в июле 2022 года.

Что касается самых распространённых причин смерти землян, то это ишемическая болезнь сердца, инсульт и острые инфекции нижних дыхательных путей.

Россия входит в двадцатку самых густонаселённых стран с населением свыше 146 миллионов человек. Наша страна расположилась на 9-ой строчке мирового рейтинга.