«Народный фронт» выявил множество недоделок при благоустройстве сквера в Октябрьском городке

Рязанские активисты «Народного фронта» призывают городские власти не принимать работы по благоустройству сквера в Октябрьском городке без исправления всех недостатков.
В процессе выполнения госконтракта по благоустройству Гвардейского сквера в Октябрьском городке общественники нашли массу недоделок. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на эти работы было выделено 25 млн рублей. Благоустройство должно было завершиться в минувшем августе.
Планировалось, что на объекте произведут спил деревьев, расчистят поросли, озеленят территорию, установят освещение и малые архитектурные формы, проложат тротуарные дорожки, установят спортивные и детские площадки, урны и лавочки и отремонтируют прилегающую дорогу.
Член регионального исполкома «Народного фронта» в Рязанской области Дмитрий Кочетков обеспокоен, что запланированные работы за лето не были завершены. По его словам, качество выполненных работ не выдерживает критики.
После инспекции представители пропрезидентского движения обратились в мэрию Рязани, попросив проконтролировать выполнение госконтракта. Общественники рассчитывают, что в случае невыполнения условий контракта выявленные недочёты будут устранены.
Между тем народная приёмка Гвардейского сквера назначена на 18 часов 20 октября. Об этом сообщается в Telegram канале администрации города. Заинтересованных жителей ждут в районе остановки «Октябрьский городок».
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