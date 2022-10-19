«Народный фронт» выявил множество недоделок при благоустройстве сквера в Октябрьском городке

Рязанские активисты «Народного фронта» призывают городские власти не принимать работы по благоустройству сквера в Октябрьском городке без исправления всех недостатков.

В процессе выполнения госконтракта по благоустройству Гвардейского сквера в Октябрьском городке общественники нашли массу недоделок. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на эти работы было выделено 25 млн рублей. Благоустройство должно было завершиться в минувшем августе.

Планировалось, что на объекте произведут спил деревьев, расчистят поросли, озеленят территорию, установят освещение и малые архитектурные формы, проложат тротуарные дорожки, установят спортивные и детские площадки, урны и лавочки и отремонтируют прилегающую дорогу.

Член регионального исполкома «Народного фронта» в Рязанской области Дмитрий Кочетков обеспокоен, что запланированные работы за лето не были завершены. По его словам, качество выполненных работ не выдерживает критики.

Дмитрий Кочетков: «Новое покрытие на детской площадке местами разваливается, качается недавно уложенная тротуарная плитка. Парковые дорожки положены ниже уровня земли и поэтому загрязняются. Парковое озеленение отсутствует. Никто не производит уборку сквера, урны переполнены мусором»

После инспекции представители пропрезидентского движения обратились в мэрию Рязани, попросив проконтролировать выполнение госконтракта. Общественники рассчитывают, что в случае невыполнения условий контракта выявленные недочёты будут устранены.

Дмитрий Кочетков: «В Октябрьском городке проживают в основном семьи военнослужащих. В этом отдалённом районе города нет других мест для прогулок и отдыха с детьми. Больше года местные жители с нетерпением ожидают благоустройства сквера. Скоро зима, нельзя допустить, чтобы выполнение госконтракта отодвинулось ещё на год»

Между тем народная приёмка Гвардейского сквера назначена на 18 часов 20 октября. Об этом сообщается в Telegram канале администрации города. Заинтересованных жителей ждут в районе остановки «Октябрьский городок».

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