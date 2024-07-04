Народный фрон сообщил об изменении ситуации с домом-памятником в Касимове

Представители регионального отделения Народного фронта рассказали, как изменилась ситуация с домом-памятником в Касимове.

В ОНФ обратились жители дома № 4 по улице Воровского. Жильцы рассказали, что ответственная за дом «Единая» управляющая компания, к которой у них много претензий, находится в 180 километрах, в Рязани.

Представители ОНФ обратились в фонд капремонта и администрацию Касимова. Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев поручил провести проверку и оценить полноту принятых мер по защите жилищных прав граждан.