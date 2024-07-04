Четверг, 4 июля, 2024

Народный фрон сообщил об изменении ситуации с домом-памятником в Касимове

Автор: 7info

Опубликовано

Скриншот видео

Представители регионального отделения Народного фронта рассказали, как изменилась ситуация с домом-памятником в Касимове.

В ОНФ обратились жители дома № 4 по улице Воровского. Жильцы рассказали, что ответственная за дом «Единая» управляющая компания, к которой у них много претензий, находится в 180 километрах, в Рязани.

Представители ОНФ обратились в фонд капремонта и администрацию Касимова. Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев поручил провести проверку и оценить полноту принятых мер по защите жилищных прав граждан.

— Жильцы дома рассказали, что к ним приехал глава администрации Касимова Иван Бахилов и целая комиссия, которая взялась составлять план ремонта дома — власть позитивно отреагировала на проблему. Меняется и управляющая компания. Касимовцы выразили благодарность Народному фронту за то, что «дело сдвинулось», — говорится в сообщении ОНФ.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В рязанском Екшуре 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП

В Солотче и Ласково запретили собирать ягоды, грибы и травы

Рязанские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

Телеканал НТВ приступил к съёмкам новой остросюжетной драмы

В Рязани из окна четвертого этажа выпал мужчина

Захар Прилепин награждён Орденом Мужества

Рязанский омбудсмен по правам человека выразила беспокойство из-за очереди на лечение в больнице для осужденных УФСИН по региону

Вода в Оке в Рязани прогрелась до +24°С

«На стройке интересно». Молодые специалисты делятся впечатлениями о «Зелёном саде»

Рязанский десант выследил и накрыл толпу пехоты ВСУ в боях за Соледаром

В Рязани асфальт поливают пять машин

«Мама будет против»: «Уральские пельмени» готовят продолжение комедийного хита СТС

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В рязанском Екшуре 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Новости Рязани
16-летний местный житель на мотоцикле «Ирбис» столкнулся с автомобилем «Киа Спортейдж», за рулём которого находился 52-летний мужчина.

В Солотче и Ласково запретили собирать ягоды, грибы и травы

Новости Рязани
Однако Рязанский Экологический альянс выразил недоумение по поводу введенного запрета.

Рязанские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

Новости Рязани
Напомним, в период с 4 по 6 июля в Рязанской области ожидается гроза с сильным ливнем, ветер до 27 м/с, град.

Телеканал НТВ приступил к съёмкам новой остросюжетной драмы

Новости кино и телевидения
История развернётся вокруг простого и честного парня Ильи Аверьянова, который, пытаясь понять, кто виновен в гибели отца, оказывается втянут в борьбу за власть между мэром города и криминальными авторитетами.

В Рязани из окна четвертого этажа выпал мужчина

Новости Рязани
Пострадавшего госпитализировали в БСМП.