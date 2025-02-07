Народные промыслы, песни и свистульки! Афиша мероприятий Рязани на выходные 8-9 февраля

После небольшого затишья на прошлой неделе наши любимые культурно-досуговые центры по всему городу снова приглашают рязанцев и гостей региона на всевозможные мероприятия, призванные скрасить эти прохладные выходные! На сей раз нас ждёт ну очень много мастер-классов и концертов для всей семьи, так что скучать точно не придется

8 февраля, суббота

– Концертная программа «Ой завьюжила, запорошила…» (12+), Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина – в 15:00 в учреждении состоится концерт, на котором Мария Видяпина под аккомпанемент Александра Рыбалковского исполнит знаменитые песни о русской зиме, песни на стихи Сергея Есенина, а также авторские композиции. Вход свободный.

– «Квартирник» (6+), Арт-пространство «Город» – в свою очередь по адресу Горького, 94 в это же время творческая мастерская «Шанс» ждёт гостей на квартирнике, душевном, вдохновляющем и наполненном музыкой!

Реклама

– Мастер-класс по плетению кружевной брошки (12+), Рязанская ВДНХ – в 17:30 своим мастерством поделится кружевница, Член Союза художников РФ ДПИ и автор выставки платьев Елизавета Вербенкина. С ней гости события смогут сделать кружевную брошь, что несомненно станет ярким акцентом в любом образе. Стоимость — 1100 рублей, необходима предварительная запись: https://forms.gle/kb4gr65spuDjmtHv7

9 февраля, воскресенье

– Праздничные мероприятия на Рязанской ВДНХ (12+) – в честь Дня народных художественных промыслов пространство организовало огромное количество тематических активностей! Среди них мастер-классы и лекции. В 12:00 о секретах рукотворных искусств расскажет руководитель клуба кружевниц «Нить поколений» Айвина Атясова на лекции «Беседы о Рязанском кружеве. Михайловское коклюшечное кружево». После, в 16:00, главный инженер ООО «Кадомский вениз» Наталья Рожнова представит доклад «Вышивка Кадомский Вениз. Секреты старых мастеров». Посещение выступлений бесплатное, однако тут тоже требуется запись:

https://forms.gle/F9adP5EFbK4eDqm18. Что касается мастер-классов, по-своему авангардную свистульку «Всадница на рыбе» посетители слепят с художницей Мариной Захарьящевой в 13:30. А в 18:00 Александр Пересыпкин научит гостей ВДНХ плести из лозы мини-корзинки. Каждый из мастер-классов стоит 1200 рублей, записаться можно по ссылке: https://forms.gle/FXL4uw8p1JYTWKhb7

– Концертная программа «На родной сторонке» (6+), ДК «Приокский» – в 16:00 для всех желающих, так как вход свободный, выступят с народными песнями в современной обработке и стилизованными народными танцами ансамбль «Рушники» и танцевальные коллективы хореографической студии «Прекрасное мгновение».