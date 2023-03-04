Народные приметы на Тимофея Весновея 6 марта: почему в этот день нужно закончить все дела?

6 марта православная церковь вспоминает ученика блаженного Феоктиста преподобного Тимофея. Он был настоятелем монастыря, который находился рядом с Олимпийской горой. С юных лет он посвятил себя молитвам и воздержанию, получил дар исцелять людей и изгонять из них нечистые силы. По его молитвам совершалось много чудес. В последние годы своей жизни он стал отшельником, скитался по пустыням и городам.

В народном календаре этот праздник называли Тимофеем Весновеем. Считалось, что 6 марта начинали дуть южные тёплые ветра, и весна вступает в свои права.

Что нельзя и нужно делать 6 марта? К каким приметам стоит прислушаться.

Что нельзя и что нужно делать 6 марта

В этот день принято избавляться от ненужных вещей, чтобы очистить жилище от накопившейся дурной энергетики, а себя — избавить от без и несчастий.

Ещё одна традиция — проводить в этот день очистительные обряды. Крестьяне прыгали через огонь, чтобы очиститься от грехов, болезней и дурных мыслей.

Проснувшись утром 6 марта, нужно обязательно выпить три глотка освящённой воды, чтобы защититься от влияния нечистых духов.Нельзя оставлять неоконченными дела: они напомнят о себе в самый неожиданный момент.

Народные приметы 6 марта

Пришёл Тимофей Весновей — значит, тепло у дверей;

Какой Тимофей, такая и весна. Если тепло, то жди погожие деньки, если холодно — жди холод;

Если рано потекла вода по улицам, то придётся рано сеять;

Туман сулит богатый урожай грибов и ягод.

6 марта именины отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

В ночь на 6 марта снятся вещие сны, показывающие, двигаетесь ли вы по кругу и наступаете на одни и те же грабли или вверх. Сон является главной подсказкой на пути этого понимания.