Народные приметы на 21 марта 2025 года: что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия

С давних времен люди придавали особое значение природным явлениям и связывали их с определенными событиями в жизни. 21 марта — это день весеннего равноденствия, который считался началом настоящей весны. В народе эту дату называли Весенним солнцеворотом или Вербоносицей, так как к этому времени верба уже начинала распускаться.

Какие приметы связаны с этим днем, что можно и чего нельзя делать 21 марта?

Приметы погоды 21 марта

По народным поверьям, погодные условия в день весеннего равноденствия могли предсказать, каким будет ближайший сезон:

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Если в небе появляются стаи жаворонков — весна будет теплой и ранней.

Быстро плывущие высокие облака сулили хорошую погоду.

После метели на полях остались снежные волны — ожидается богатый урожай зерновых.

Густой утренний туман указывал на скорые заморозки.

Что можно делать 21 марта

С этим днем было связано множество традиций и обрядов, которые, по мнению предков, приносили удачу и защищали от бед.

Ветви вербы приносили в дом, веря, что они отгоняют негативную энергию и привлекают благополучие.

Из коры вербы заваривали целебный чай, который, по поверью, помогал избавиться от болезней.

День рекомендовалось проводить в кругу семьи и друзей — это считалось залогом гармонии и счастья в будущем.

Чего нельзя делать 21 марта

Существовали и запреты, нарушение которых могло привести к неприятностям:

Нельзя было сажать вербу — это якобы могло накликать беду на владельца дерева.

Запрещалось ссориться и выяснять отношения, иначе конфликты могли затянуться на долгое время.

Не рекомендовалось давать деньги в долг, так как это могло привести к финансовым трудностям.

Независимо от того, верите ли вы в народные приметы или нет, день весеннего равноденствия — это важный природный рубеж, который символизирует пробуждение природы, обновление и начало нового жизненного этапа.