Народные приметы 9 октября: что нельзя и что нужно делать в день Иоанна Богослова

9 октября православная церковь вспоминает Иоанна Богослова. Для этой даты существует много народных примет и обычаев. Расскажем вам о самых интересных.
Что нельзя и что нужно делать 9 октября? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 9 октября
В день Иоанна Богослова наши предки опасались резать овощи. Вообще сегодня не стоит резать ничего ножом. Это плохой знак. Он сулит плохой урожай в следующем году.
Сегодня не стоит есть лук и чеснок. Тот, кто ослушается этого запрета, прольёт горькие слёзы.
Не стоит ругаться с родственниками и выяснять отношения. Ничем хорошим это не закончится.
Также существует запрет на поездки. Если задумали куда-то отправиться, лучше отложить эту затею на другой день. Если же путешествия не избежать, не надевайте в дорогу новую, неудобную обувь.
Народные приметы 9 октября
- Если идёт дождь со снегом, зима будет холодной;
- Если на Иоанна Богослова тепла, быть зиме тёплой;
- Перелётные птицы задержались в ваших краях — ждите ранней весны;
- Звёзды ярко светят — к ухудшению погоды.