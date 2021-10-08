Народные приметы 9 октября: что нельзя и что нужно делать в день Иоанна Богослова

9 октября православная церковь вспоминает Иоанна Богослова. Для этой даты существует много народных примет и обычаев. Расскажем вам о самых интересных.

Что нельзя и что нужно делать 9 октября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 9 октября

В день Иоанна Богослова наши предки опасались резать овощи. Вообще сегодня не стоит резать ничего ножом. Это плохой знак. Он сулит плохой урожай в следующем году.

Сегодня не стоит есть лук и чеснок. Тот, кто ослушается этого запрета, прольёт горькие слёзы.

Не стоит ругаться с родственниками и выяснять отношения. Ничем хорошим это не закончится.

Также существует запрет на поездки. Если задумали куда-то отправиться, лучше отложить эту затею на другой день. Если же путешествия не избежать, не надевайте в дорогу новую, неудобную обувь.

Народные приметы 9 октября

Если идёт дождь со снегом, зима будет холодной;

Если на Иоанна Богослова тепла, быть зиме тёплой;

Перелётные птицы задержались в ваших краях — ждите ранней весны;