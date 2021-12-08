Народные приметы 9 декабря: что нельзя и нужно делать в Юрьев день

9 декабря православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых – Георгия Победоносца. Одно из самых известных чудес, совершенных Георгием Победоносцем, это убийство копьём змея, который разорял земли недалеко от Ливанских гор.

В народе особенно почитают этот праздник, его называют Юрьевым днём, а также Егорием Холодным. Существует много примет и запретов для 9 декабря.

К каким из них обязательно стоит прислушаться, чтобы не навлечь на себя беды?

Традиции и запреты 9 декабря

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Народная традиция – до Юрьева дня отдавать все долги. Если разобраться до праздника со всеми задолженностями, то в будущем году не будет проблем с деньгами.

Ещё одна традиция – ходить 9 декабря в баню и париться дубовыми вениками. Считалось, что этот ритуал даст крепкое здоровье.

В Юрьев день нельзя ходить на охоту, чтобы не навлечь на себя беду. Наши предки верили, что в этот день на защиту животных встают лесные силы.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу и начинать новое дело. Если ослушаться запрета, смело стоит ожидаться несчастья.

Народные приметы 9 декабря

Если к 9 декабря выпадало много снега, то летом ждали буйного роста травы;

Если Юрьев день холодный, то зима будет морозной;

Увидел с утра иней на деревьях? Летом жди хороший урожай;