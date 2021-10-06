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Среда, 6 октября, 2021
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Народные приметы 7 октября: что нельзя и что нужно делать в день Фёклы-Заревницы

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Народные приметы 7 октября: что нельзя и что нужно делать в день Фёклы-Заревницы

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7 октября в народном календаре – день Фëклы-Заревницы. В эту дату наши предки начинали выжигать сорную траву на участках и молотили хлеб. Для праздника существует много традиций и обычаев, многие из которых дошли до наших дней.

Что нельзя и что нужно делать на Фёклу-Заревницу? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 7 октября

Женщины на Фёклу-Заревницу традиционно начинали прясть. Считалось, что это привлекает в дом счастье и любовь.

7 октября — хорошее время для планирования свадьбы или помолвки. Наши предки верили: то, что завяжется в этот день, не развяжется никогда.

Существовал необычный обряд: ночью на подоконник необходимо положить пирожок. Если его никто не тронет, жизнь в течение года будет стабильной и спокойной. Если пирожок склюют птицы — стоит ждать много мелких проблем. Если пирожок исчезнет — ожидается потеря близкого человека.

Не стоит открывать 7 октября двери незнакомым людям. Под видом странников в ваше жилище могут проникнуть злые духи.

Народные приметы 7 октября

  • Много желудей на земле — зима будет снежной;
  • Хорошая погода — к скорым дождям;
  • До сих пор в лесах грибы? Будет зима тёплой.

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