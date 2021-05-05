Народные приметы 6 мая: что нельзя и что можно делать в Юрьев день

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6 мая в народе называли Юрьев день. Связано это с тем, что представители духовенства чтут преподобного Юрия.

В этот день, согласно поверьям наших предков, нельзя обижать домашних животных. Их нужно хорошо накормить, напоить, чистить и лелеять. Тогда они принесут хорошее потомство и достаток в семью.

Что можно и что нельзя делать в Юрьев день? К каким приметом стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в Юрьев день?

6 мая нельзя брать в руки шерсть и шерстяные нити. В противном случае на скот могут покушаться хищники. По этой же причине запрещается старикам надевать вещи из овечьей шерсти.

Нельзя в Юрьев день грубить пастухам. Их нужно накормить, подарить подарки и предложить какую-либо помощь. А тот, кто плохо будет относиться в этот день к пастухам, будет мучиться в болезнях и несчастьях.

Не топчите в этот день росу. Если ослушаться этого запрета, то придется страдать от бедности и кожных заболеваний.

Представительницам слабого пола не стоит стричь волосы. Чтобы не потерять жизненные силы, заплетите тугую косу.

Народные приметы 6 мая

Если в этот день тепло, быть лету хмурым.

Если стая птиц гуляет по двору, быть хорошему урожаю.

Домашний скот требует много корму — быть урожаю скудным.

Если гром прогремел, быть лету дождливым.

Если снег пошёл 6 мая, летом жди много дождей.