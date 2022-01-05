Народные приметы 6 января: что нельзя и нужно делать в Рождественский Сочельник

6 декабря – особенный день для верующих христиан. В эту дату наступает Сочельник, предваряющий праздник Рождества. Традиционно на Сочельник соблюдают строгий пост и отправляются в храм, чтобы встретить торжество в богослужении.

Для Сочельника, помимо религиозных, существует много народных традиций и поверий, которым наши предки неукоснительно следовали. Что можно и нельзя делать 6 декабря? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Рождественского Сочельника

В канун Рождества нужно обязательно установить в доме ёлку и украсить её. Украшенное дерево – один из главных атрибутов праздника, который приносит не только хорошее настроение, но и счастье.

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Праздник лучше встретить в храме. Считается, что радость рождественской службы дарит благодать.

Принимать пищу в Рождественский Сочельник можно только после появления на небе первой звезды. Существует традиция – выходить всей семьёй во двор и высматривать звезду. Затем можно приступить к праздничному ужину.

Последний день Филиппова (Рождественского) поста – один из самых строгих. Поэтому до вечера стоит воздержаться от приёма пищи, тем более непостной. День надо провести в молитве.

В Сочельник ни в коем случае нельзя носить тёмные одежды. Праздник Рождества Христова связан с радостью, поэтому откажитесь от тёмных, траурных тонов к гардеробе.

Ни в коем случае в канун Рождества, как и в сам праздник, нельзя выяснять отношения. В противном случае хорошие отношения с близким человеком можно утратить на всю оставшуюся жизнь.

В Сочельник запрещено гадать. Это считается большим грехом.

Отказывать в гостеприимстве в этот день – тоже грех. Всех, кому нужна пища и кров, нужно встретить и обеспечить всем необходимым.

Народные приметы 6 января

На Сочельник ясно и морозно – к хорошей погоде летом;

Если 6 января сильная метель, стоит ждать много мёда;

Если на Сочельник оттепель – уродятся летом овощи;

Снег идёт весь день – к хорошим новостям;