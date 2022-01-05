Народные приметы 6 января: что нельзя и нужно делать в Рождественский Сочельник

6 декабря – особенный день для верующих христиан. В эту дату наступает Сочельник, предваряющий праздник Рождества. Традиционно на Сочельник соблюдают строгий пост и отправляются в храм, чтобы встретить торжество в богослужении.
Для Сочельника, помимо религиозных, существует много народных традиций и поверий, которым наши предки неукоснительно следовали. Что можно и нельзя делать 6 декабря? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты Рождественского Сочельника
В канун Рождества нужно обязательно установить в доме ёлку и украсить её. Украшенное дерево – один из главных атрибутов праздника, который приносит не только хорошее настроение, но и счастье.
Праздник лучше встретить в храме. Считается, что радость рождественской службы дарит благодать.
Принимать пищу в Рождественский Сочельник можно только после появления на небе первой звезды. Существует традиция – выходить всей семьёй во двор и высматривать звезду. Затем можно приступить к праздничному ужину.
Последний день Филиппова (Рождественского) поста – один из самых строгих. Поэтому до вечера стоит воздержаться от приёма пищи, тем более непостной. День надо провести в молитве.
В Сочельник ни в коем случае нельзя носить тёмные одежды. Праздник Рождества Христова связан с радостью, поэтому откажитесь от тёмных, траурных тонов к гардеробе.
Ни в коем случае в канун Рождества, как и в сам праздник, нельзя выяснять отношения. В противном случае хорошие отношения с близким человеком можно утратить на всю оставшуюся жизнь.
В Сочельник запрещено гадать. Это считается большим грехом.
Отказывать в гостеприимстве в этот день – тоже грех. Всех, кому нужна пища и кров, нужно встретить и обеспечить всем необходимым.
Народные приметы 6 января
- На Сочельник ясно и морозно – к хорошей погоде летом;
- Если 6 января сильная метель, стоит ждать много мёда;
- Если на Сочельник оттепель – уродятся летом овощи;
- Снег идёт весь день – к хорошим новостям;
- В ночь на Рождество чистое и ясное небо сулит удачный год.