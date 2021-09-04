Народные приметы 5 сентября: что нельзя и что нужно делать в день Лупа-брусничника

5 сентября – день Лупа-брусничника. Преподобный Луп был непревзойдённым целителем, поэтому на этот праздник наши предки всегда возлагали большие надежды. А ещë шли за брусникой, потому что верили, что в пятый день сентября она достигает пика своей зрелости.

Что нельзя и что нужно делать 5 сентября? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты дня Лупа-брусничника

Если задумываетесь о смене работы, переход на другое место лучше отложите на другой день. Резкие перемены в жизни не сулят ничего хорошего.

Не раскрывайте сегодня никому ни свои, ни чужие секреты. Есть вероятность, что изложенная вами информация станет достоянием общественности.

Женщинам запрещается сегодня расчëсывать волосы. Наши предки верили, что расчëска может забрать жизненные силы.

На день Лупа отправляйтесь за брусникой. Правда, лучше это делать в дневные часы. Вечером ягодами отправляются лакомиться лесные и водные духи, они могут сильно напугать вас.

Для того чтобы зарядиться энергией и здоровьем перед холодами крестьяне варили целебный ягодный морс. В него добавляли святую воду, травы, мëд, читали над ним молитву.

Приметы 5 сентября

Под вечер появился туман – к потеплению;

Журавли улетают на юг? Значит, зима будет ранней и суровой;

Утром заморозки – к хорошему урожаю овса на будущий год;

Если деревья зацвели второй раз за год – быть зиме тëплой и мокрой;

Ворона каркает над трубой – к холодам.